Неначе блиск для губ: Брітні Спірс задала новий тренд у манікюрі

Обираючи манікюр, зірки часто задають нові тренди. Винятком не стала і Брітні Спірс, нігті якої нагадують блиск для губ та набирають популярності вже кілька місяців.

Як виглядає цей трендовий дизайн та що потрібно знати про "манікюр із блиском для губ", розповідаємо далі.

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Що таке "манікюр із блиском для губ"

Навесні Брітні Спірс продемонструвала новий дизайн нігтів, який доречно назвали "манікюр із блиском для губ". Її квадратні нігті були нафарбовані ультраблискучим світло-персиковим лаком та прикрашені стразами.

Свою назву манікюр отримав завдяки супер блискучій текстурі, що нагадує блиски для губ.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

З перебігом часу такий стиль почав ставати все популярнішим і зараз подібні нігті опинилися у тренді.

Як виглядає трендовий манікюр: дивіться фото

Манікюр із блиском для губ – це ніжний і прозорий манікюр із відтінком рожевого. Він має желеподібне покриття та імітує вигляд тонованого блиску для губ,

– каже Куіні Нгуєн, знаменита майстриня манікюру.

Вона додає, що такий дизайн підкреслює натуральні нігті та зазвичай створюється за допомогою прозорого рожевого лаку, іноді з додаванням інших нейтральних тонів та пастельних відтінків.