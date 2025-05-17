Який манікюр зробити влітку: 5 найкращих ідей для дівчат

Дівчата постійно слідкують за трендами не лише одягу, але й макіяжу чи манікюру. Цього літа актуальними будуть легкі кольори – від пастельних ніжних відтінків до прозорого блиску, а ще залишиться місце для експериментів.

Красиві тренди манікюру налаштовують на безтурботність й початок відпустки, тому радимо обрати для себе саме той варіант, який найкраще підійде вам по стилю й настрою, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Масляні нігті

Такі нігті не є новинкою, але вони мають дуже красивий вигляд. М’який відтінок жовтого знову в моді. Він чудово підкреслює засмагу й гарно пасує до літнього вбрання.

Прозора естетика

Обирайте цього літа мінімум кольору й максимум блиску. У моді буде прозоре покриття та блискучі топи без пігменту, які зроблять нігті доглянутими й свіжими. Такий манікюр ідеально виглядає на короткій довжині нігтів.

Темні відтінки

Короткі нігті у формі квадрата з темним покриттям – ідеальний варіант для літніх образів. До головних відтінків належить винний, бордо чи глибокий шоколад.

Baby blue

Цей відтінок – один з найніжніших цього сезону. Він має делікатний вигляд й додає легкого настрою навіть найпростішому манікюру.

Мікронаклейки

Створіть собі самостійно манікюр за допомогою мікронаклейок, які можна прикріпити на прозорій базі. Це виглядає красиво й стильно. Хітом цього літа є зірочки, сердечка й крапки.

Класичний френч ніколи не виходить з моди, тож цю цікаву добірку можете урізноманітнити ще одним класичним манікюром.