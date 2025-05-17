Красивые тренды маникюра настраивают на беззаботность и начало отпуска, поэтому советуем выбрать для себя именно тот вариант, который лучше всего подойдет вам по стилю и настроению, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Масляные ногти

Такие ногти не являются новинкой, но они выглядят очень красиво. Мягкий оттенок желтого снова в моде. Он прекрасно подчеркивает загар и хорошо подходит к летнему наряду.

Прозрачная эстетика

Выбирайте этим летом минимум цвета и максимум блеска. В моде будет прозрачное покрытие и блестящие топы без пигмента, которые сделают ногти ухоженными и свежими. Такой маникюр идеально смотрится на короткой длине ногтей.

Темные оттенки

Короткие ногти в форме квадрата с темным покрытием – идеальный вариант для летних образов. К главным оттенкам относится винный, бордо или глубокий шоколад.

Baby blue

Этот оттенок – один из самых нежных в этом сезоне. Он выглядит деликатным и добавляет легкого настроения даже самому простому маникюру.

Микронаклейки

Создайте себе самостоятельно маникюр с помощью микронаклеек, которые можно прикрепить на прозрачной базе. Это выглядит красиво и стильно. Хитом этого лета являются звездочки, сердечки и точки.

Классический френч никогда не выходит из моды, поэтому эту интересную подборку можете разнообразить еще одним классическим маникюром.