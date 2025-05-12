Чтобы дольше сохранить весеннее настроение, стоит поэкспериментировать с дизайном маникюра. В частности, обратить внимание на цветочные мотивы, пишет 24 Канал.

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Варианты маникюра с цветочным рисунком

Весенний цветок

На коротких ногтях крупные рисунки могут хорошо смотреться, если создать правильную композицию. Например, можно разместить цветы не в центре, а по краям.

Цветочный минимализм цветочный минимализм

Необязательно украшать цветами все ногти. Достаточно добавить такой принт только на несколько пальчиков.

Объемные цветы

3D фигурки сейчас в моде. Любой маникюр с такими элементами будет выглядеть очень стильно и уникально.

Настоящее сияние

Добавить блеска на ноготки никогда не бывает лишним. Это можно сделать разными способами, например, с помощью стразов, блесток или бусинок.

Цветочный френч

Классический френч никогда не выходит из моды. Его цветочная вариация внесет разнообразие в привычный дизайн.