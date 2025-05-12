Аби надовше зберегти весняний настрій, варто поекспериментувати з дизайном манікюру. Зокрема, звернути увагу на квіткові мотиви, пише 24 Канал.

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Варіанти манікюру з квітковим малюнком

Весняний квіт

На коротких нігтях великі малюнки можуть мати гарний вигляд, якщо створити правильну композицію. Наприклад, можна розмістити квіти не в центрі, а по краях.

Квітковий мінімалізм

Необов'язково прикрашати квітами усі нігті. Достатньо додати такий принт лише на декілька пальчиків.

Об'ємні квіти

3D фігурки зараз в моді. Будь-який манікюр з такими елементами виглядатиме дуже стильно та унікально.

Справжнє сяйво

Додати блиску на нігтики ніколи не буває зайвим. Це можна зробити різними способами, наприклад, за допомогою стразів, блискіток чи бусинок.

Квітковий френч

Класичний френч ніколи не виходить з моди. Його квіткова варіація внесе різноманітність у звичний дизайн.