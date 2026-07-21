Зазвичай тренди оновлюються не тільки від сезону до сезону. Наприклад, кожен місяць літа має свій власний настрій і свої манікюрні хіти. Журнал InStyle поділився добіркою з 5 кольорів манікюру, які будуть заправляти балом наприкінці літа.

Кольори манікюру, які будуть популярні у серпні 2026

Головний хіт кінця літа – небесно-блакитний. Безхмарне серпневе небо перебирається прямо на нігті. Це м'який, мрійливий та дуже ніжний колір. Він чудово пасує як до довгих, так і до коротких нігтів. Обирайте свій ідеальний відтінок Sky Blue.



Небесний манікюр на літо 2026 / фото Pexels

До нього також у серпні приєднується ніжний колір морської піни. Цей м'ятно-зелений відтінок неймовірно свіжий та трохи легковажний. Якщо плануєте відпустку на морі у серпні, то обирайте саме цей колір – не пожалкуєте.



Модний відтінок нігтів на серпень / фото з інстаграму

Глибокий та насичений мікс синього й зеленого також стане хітом останнього місяця літа. Він нагадує переливи морської води під спекотним сонцем. На відміну від звичайної бірюзи, цей відтінок має багатший вигляд завдяки блискіткам, але також зберігає літній настрій.



Бірюзовий манікюр з блискітками на літо 2026 / фото з інстаграму

Масляний жовтий. Так-так, він досі ще у трендах. Ніжний вершковий жовтий колір пасує до серпневої засмаги так само ідеально, як прохолодний лимонад до спекотного дня. Стилісти радять носити його як у глянцевому монохромі на короткі нігті, так і доповнювати грайливим дизайном, якщо у вас довгі нігтики.



Вершковий жовтий манікюр / фото з інстаграму

Вибирайте ігристе розе, якщо полюбляєте ніжні відтінки. Цей рожевий варіант із голографічним блиском, золото-рожевими іскрами або ефектом котячого ока стане головним джерелом натхнення для романтичного вечірнього манікюру.



Ніжно-рожевий манікюр з блискітками / фото з інстаграму

І не забувайте про педикюр. Ось 5 позачасових кольорів для ваших нігтиків на ногах.