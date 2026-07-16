Спекотні дні особливо звертають нашу увагу на педикюр. Вибір кольору покриття, яке матиме дорогий вигляд і буде практичним на щодень – завдання з зірочкою. Як зазначає Vogue, є п'ять безпрограшних відтінків. Вони елегантні та завжди актуальні. А влітку 2026 року ще й потрапляють у тренди педикюру.

Рожевий

Ніжний та такий дівчачий колір ідеально поєднується з літнім гардеробом. У 2026 році в фаворитах рожевий з напівпрозорим і блискучим покриттям. Відтінок, що нагадує рум'яна – тренд літа.

Томатно-червоний

Саме червоний колір буває найвибагливішим, коли йдеться про тон шкіри. Втім, у б'юті-світі вже давно є лайфхак, який допоможе адаптувати такий колір лаку кожній. Зверни увагу на те, які прикраси тобі більше личать: золоті виявляють теплий підтон, а це про томатні та помаранчево-червоні кольори; срібні – холодний, що підкреслює червоний із синьою ноткою. У разі сумнівів обирай класичний яскраво-червоний лак.

Еспресо

Шоколадно-коричневий або відтінок міцного еспресо на коротких квадратних нігтях – ідея, яку варто запозичити з холодного сезону. Влітку такий педикюр підкреслить як засмагу, так і порцеляново-світлу шкіру.

Молочно-білий

Найменш практичний варіант для педикюру, за яким потрібен ретельний догляд між візитами до майстра. Проте такі клопоти того варті. Адже молочно-біле покриття освіжає вигляд ніжок та візуально підвищує вартість усього літнього образу.

Мерло

Винні відтінки моментально викликають асоціацію з "тихою розкішшю", елегантністю й дорогим образом. Їх краса й у тому, що вони залишаються всесезонною класикою. Влітку 2026 року серед усієї винної палітри саме відтінок "мерло" став найтрендовішим.

Якщо хочеш підкреслити засмагу не тільки на ногах, а й на руках, ці кольори манікюру стануть знахідкою.