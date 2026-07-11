Якщо ви хочете підкреслити гарну бронзову засмагу без зайвих зусиль, видання Cosmopolitan розповіло про головні тренди манікюру цього сезону. Їх точно варто спробувати під час наступного візиту до майстра.

Який манікюр зробити влітку 2026 року

Масляно-жовті нігті

Цей ніжний, пастельний відтінок вершкового масла став головним хітом сезону і справжньою знахідкою для літа. На відміну від занадто яскравого або неонового жовтого, масляний колір виглядає дуже шляхетно та м'яко. Завдяки своїй теплій базі він делікатно підсвічує шкіру та добре підкреслює природний золотавий пігмент засмаги.

Який дизайн нігтів обрати на літо / Фото Pinterest

Молочне покриття

Це елегантна та витончена альтернатива щільному білому кольору, яка ніколи не виходить із моди. Напівпрозорий молочний відтінок створює м'який, але дуже помітний контраст зі смаглявими руками. Оскільки цей колір позбавлений зайвої різкості, він не виглядає штучним, а навпаки – робить нігтьову пластину візуально чистішою та додає образу свіжості.

Трендові молочні нігті / Фото Pinterest

Кораловий манікюр

Неймовірно соковитий і суто літній колір, який балансує на межі рожевого, помаранчевого та персикового. Коралові відтінки вважають одними з найкращих компаньйонів для сонячних ванн, адже вони миттєво додають шкірі яскравості.

Коралові нігті – тренд літа 2026 року / Фото Pinterest

Теплий червоний колір

Якщо ви не уявляєте свого життя без класики, то влітку варто замінити звичні холодні бордові чи малинові тони на червоний лак з теплим підтоном. Такий колір ідеально поєднується з відтінком засмаглої шкіри. До того ж він робить будь-який образ пристрасним і доглянутим.

Трендовий дизайн нігтів, який підкреслює засмагу / Фото Pinterest

Блакитний манікюр

Небесно-блакитний колір на нігтях створює ефектний холодний контраст із золотавою шкірою. Цей відтінок асоціюється з морським відпочинком, прохолодою та чистим літнім небом. Блакитний колір змушує коричневі та бронзові тони навколо виділятися набагато чіткіше, роблячи засмагу візуально глибшою та яскравішою.

Модний манікюр на літо 2026 / Фото Pinterest

Раніше ми розповідали про елегантні ідеї манікюру на літо.