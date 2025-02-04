Який манікюр зробити у лютому: 5 головних новинок місяця

Майстри манікюру вже визначили лютневі тенденції й радо поділилися з тим, що ж саме буде в моді цього місяця. Дівчата мають широкий спектр вибору, який дозволить зробити ставку на те, що найбільше підійде відповідно до їхніх вподобань.

Часом вибрати колір манікюру чи форму нігтів у майстра манікюру – значна дилема, оскільки важко зосередитися на чомусь одному, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Щоб полегшити свій вибір серед багатьох трендових кольорів, рекомендуємо дізнатися, що ж радять британські майстри обирати в лютому 2025 року.

Колір дикої природи

Цього місяця будуть популярними землисті коричневі тони та екзотично яскраво-блакитний. Тут вже варто орієнтуватися на гардероб та внутрішнє бажання.

Естетика мінімалізму

У лютому популярним буде мінімалістичний манікюр. Варто обирати для себе мильні нігті, в основі якого коротка довжина, ідеально видалена кутикула й базовий нюдовий лак. Такий манікюр виглядає універсально та відображає позачасовість.

Ніжно-рожеві нігті

В останній місяць зими всі вже активно думають про початок весни, тож залучити тепло у своє життя можна завдяки молочно-рожевому відтінку. Такий полуничний манікюр вдало виглядає на нігтях будь-якої довжини. Варто обирати стриманий відтінок, який буде доповнювати будь-який образ.

Мерехтіння

Щоб додати трішки святкових нот у своє життя, рекомендуємо зробити ставку на перламутровий ефект, який досягається завдяки втирці. Такі нігті схожі на перлинки, тому є ідеальною альтернативою базовому манікюру.

Мигдалеподібна форма нігтів

Цього місяця в моді буде мигдалеподібна форма нігтів. Вона вже тривалий час не виходить з тенденцій, втім деякі дівчата люблять гострий чи м’який квадрат, а от в лютому варто зробити ставку на природну форму.

Красивий манікюр варто робити для того, щоб надати рукам доглянутого вигляду. Правильний манікюр може надати впевненості та зробити вас привабливішою.