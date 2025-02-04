Иногда выбрать цвет маникюра или форму ногтей у мастера маникюра – значительная дилемма, поскольку трудно сосредоточиться на чем-то одном, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Чтобы облегчить свой выбор среди многих трендовых цветов, рекомендуем узнать, что же советуют британские мастера выбирать в феврале 2025 года.

Цвет дикой природы

В этом месяце будут популярными землистые коричневые тона и экзотически ярко-голубой. Здесь уже стоит ориентироваться на гардероб и внутреннее желание.

Эстетика минимализма

В феврале популярным будет минималистичный маникюр. Стоит выбирать для себя мыльные ногти, в основе которого короткая длина, идеально удаленная кутикула и базовый нюдовый лак. Такой маникюр выглядит универсально и отражает вневременность.

Нежно-розовые ногти

В последний месяц зимы все уже активно думают о начале весны, поэтому привлечь тепло в свою жизнь можно благодаря молочно-розовому оттенку. Такой клубничный маникюр удачно смотрится на ногтях любой длины. Стоит выбирать сдержанный оттенок, который будет дополнять любой образ.

Мерцание

Чтобы добавить немного праздничных нот в свою жизнь, рекомендуем сделать ставку на перламутровый эффект, который достигается благодаря втирке. Такие ногти похожи на жемчужинки, поэтому являются идеальной альтернативой базовому маникюру.

Миндалевидная форма ногтей

В этом месяце в моде будет миндалевидная форма ногтей. Она уже длительное время не выходит из тенденций, впрочем некоторые девушки любят острый или мягкий квадрат, а вот в феврале стоит сделать ставку на естественную форму.

Красивый маникюр стоит делать для того, чтобы придать рукам ухоженный вид. Правильный маникюр может придать уверенности и сделать вас более привлекательной.