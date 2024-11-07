Який манікюр зробити на Новий рік 2025: неймовірні ідеї, які вам сподобаються

Готуючись до Нового року, важливо підібрати відповідне вбрання, зачіску та макіяж та не забути про манікюр. До головного свята року ще є трохи часу на підготовку, тому радимо надихнутися цікавими ідеями, які ви зможете втілити в реальність вже у грудні.

Без красивого манікюру на Новий рік не обійтися, тому обираючи святковий дизайн варто опиратися на кілька основних фактів, пише 24 Канал. Спочатку треба визначитися з образом, який ви приміряєте в новорічну ніч, а тоді вже підбирати під вбрання манікюр.

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Nail-майстри мають безліч ідей для святкових дизайнів – це можуть бути нігті з блискітками, стразами, втирками, гліттером тощо. Щоб вам було легше віднайти щось своє, пропонуємо переглянути популярну добірку новорічного манікюру на 2025 рік.

Якщо вам хочеться додати зимового настрою своїм нігтям, тоді рекомендуємо нанести малюнки із зимовими краєвидами, ялинкою, сніговиком, Сантою, оленями, сніжинками чи символом року – Зеленою Змією.



Розкішний манікюр на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Щодо господарки року, то зміїний манікюр буде особливо доречним. Луска змії має чудовий вигляд на нігтях, тож точно вам сподобається.



Стильний манікюр на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Неймовірно ефектно виглядає манікюр на довгих мигдалеподібних нігтях, які виглядають жіночно та елегантно. Квадратні нігті, хоч і строго виглядають, втім дають більше "поля" для нанесення красивих зимових візерунків.



Розкішний манікюр на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Розкішний вигляд має сріблястий та золотистий візерунок на нігтях. Якщо ви ще й вірите в гороскоп, то за китайським календарем, цей колір зможе притягнути фінансове благополуччя в наступному році.



Ефектний манікюр на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Щоб створити ефект дорогого манікюру, радимо зробити на нігтях втирку, яка особливо красиво виглядає на молочних нігтях, створюючи переливання наче перлинка.



Розкішний манікюр на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

На Новий рік не обійтися без класики, яка незмінна з року в рік – френча. Він може бути на мигдалевих чи квадратних нігтях. В обох варіантах французький манікюр має неймовірний вигляд.



Красивий манікюр на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Також можна підбирати манікюр під колір вбрання. Якщо хочете зустрічати Новий рік у зеленому платті, намалюйте нігті відповідним кольором, а для червоної сукні підійде червоний манікюр.



Розкішний манікюр на Новий рік 2025 / Фото Pinterest

Важливо лише в новорічну ніч відмовлятися від чорних кольорів. Уникайте суконь, костюмів та комбінезонів у темних відтінках, відповідно від чорного манікюру теж радимо відмовитися.