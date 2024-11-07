Без красивого маникюра на Новый год не обойтись, поэтому выбирая праздничный дизайн стоит опираться на несколько основных фактов, пишет 24 Канал. Сначала надо определиться с образом, который вы примеряете в новогоднюю ночь, а потом уже подбирать под наряд маникюр.

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Nail-мастера имеют множество идей для праздничных дизайнов – это могут быть ногти с блестками, стразами, втирками, глиттером и тому подобное. Чтобы вам было легче найти что-то свое, предлагаем посмотреть популярную подборку новогоднего маникюра на 2025 год.

Если вам хочется добавить зимнего настроения своим ногтям, тогда рекомендуем нанести рисунки с зимними пейзажами, елкой, снеговиком, Сантой, оленями, снежинками или символом года – Зеленой Змеей.

Роскошный маникюр на Новый год 2025
Роскошный маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Относительно хозяйки года, то змеиный маникюр будет особенно уместным. Чешуя змеи имеет прекрасный вид на ногтях, поэтому точно вам понравится.

Роскошный маникюр на Новый год 2025
Стильный маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Невероятно эффектно выглядит маникюр на длинных миндалевидных ногтях, которые выглядят женственно и элегантно. Квадратные ногти, хоть и строго выглядят, впрочем дают больше "поля" для нанесения красивых зимних узоров.

Роскошный маникюр на Новый год 2025
Роскошный маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Роскошный вид имеет серебристый и золотистый узор на ногтях. Если вы еще и верите в гороскоп, то по китайскому календарю, этот цвет сможет привлечь финансовое благополучие в следующем году.

Роскошный маникюр на Новый год 2025
Эффектный маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Чтобы создать эффект дорогого маникюра, советуем сделать на ногтях втирку, которая особенно красиво смотрится на молочных ногтях, создавая переливание как жемчужинка.

Роскошный маникюр на Новый год 2025 роскошный маникюр на Новый год 2025
Роскошный маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

На Новый год не обойтись без классики, которая неизменна из года в год – френча. Он может быть на миндальных или квадратных ногтях. В обоих вариантах французский маникюр выглядит невероятно красиво.

Роскошный маникюр на Новый год 2025 роскошный маникюр на Новый год 2025
Красивый маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Также можно подбирать маникюр под цвет наряда. Если хотите встречать Новый год в зеленом платье, нарисуйте ногти соответствующим цветом, а для красного платья подойдет красный маникюр.

Роскошный маникюр на Новый год 2025 роскошный маникюр на Новый год 2025
Роскошный маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Важно только в новогоднюю ночь отказываться от черных цветов. Избегайте платьев, костюмов и комбинезонов в темных оттенках, соответственно от черного маникюра тоже советуем отказаться.