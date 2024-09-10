Як виглядає наймодніший манікюр осені: його носить Марго Роббі та Розалія

Якщо влітку нам хочеться додати яскравих та ефектних кольорів в манікюрі, то вже восени на заміну їм приходять темні відтінки, кремові текстури чи драматичні кольори.

Навіть майстри пропонують обирати восени теплі кольори сірого, пісочного, бордового, оливкового чи синього відтінку. Часто ми надихаємося образами зірок для створення власних аутфітів. Це ж стосується зачісок, макіяжу та навіть манікюру.

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Для того, щоб ви зрозуміли, який манікюр носять селебретіз, ділимося трьома найпопулярнішими варіантами від зіркових майстринь.

Фіалковий

Майстриня з манікюру Матея Новакович радить дівчатам обирати на осінь пурпурово-фіолетовий колір. Він насичений та яскравий, тож ще трохи буде нагадувати літню пору. Він не є надто темний, однак гарно пасуватиме до приглушених відтінків вбрання й темного верхнього одягу.



Складний дизайн

Більшість з нас люблять мінімалізм, втім складні дизайни також зустрічаються. Цей варіант дизайну розробила українська майстриня Оксана Завора, яка створювала манікюр для відомої співачки Розалії.

Авангард

Улюблений майстер з манікюру Дженніфер Лопес та Селени Гомес створив цікаву лаконічну версію манікюру для Марго Роббі. Якщо хочете повторити манікюр за акторкою, то такий референс досить легко відтворити в салоні.

Манікюр завжди є завершальним штрихом в образі, тому важливо, щоб він першочергово подобався вам та підходив вашим образам. Осінній манікюр має більше нагадувати класику та мінімалізм, однак якщо ви любите яскраві кольори – то цілком можете їх використовувати. Головне – орієнтуватися на свій смак.