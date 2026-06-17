Йдеться про манікюр, натхненний вицвілими пелюстками квітів. У чому особливість цього дизайну та чому він став одним із найактуальніших цього сезону – розповіло видання Woman&Home.

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Зараз у тренді – напівпрозорі, дуже ніжні квіткові відтінки. Вони нагадують кольори пелюсток, які ніби злегка вицвіли на сонці, але при цьому зберегли свою природну ніжність і красу.

Це універсальні відтінки, які пасують до будь-якого образу. Саме тому вони стали альтернативою класичному нюду – виглядають природно, але при цьому більш свіжо й трендово.

Які ж відтінки у стилі "вицвілих пелюсток" обрати?

Доволі популярний варіант – "лавандове молоко", м'який холодний фіолетовий, що нагадує ніжні пелюстки лаванди.

Також у тренді кремово-жовтий – приглушений ніжний відтінок.

Ще чудовий варіант – світлий персиковий, який асоціюється з теплими квітковими бутонами, та шавлієво-зелений, який нагадує відтінки листя й стебел.

Універсальна база, як ніжні пелюстки квітів, – молочно-білий. Він підходить до всього та має особливо гарний вигляд на загорілій шкірі.

Також у тренді зараз мальвовий колір, який нагадує троянди в сутінках і додає манікюру м'якої глибини.

І в цій добірці не можемо не згадати про ніжно-рожевий відтінок, який схожий на пелюстки пастельно-рожевої троянди.