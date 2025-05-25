Зараз в моді різні види манікюрів. Можна сміливо сказати, що трендовими є усі методи демонстрації індивідуальності, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який дизайн манікюру обрати на випускний

Оригінальний френч

Класичний френч можна зробити набагато цікавішим, якщо "пограти" з кольорами. Зокрема, замінити стандартну нейтральну основу на яскравий відтінок.

Зверніть увагу! Можна експериментувати і з кольором смужки. Так манікюр виглядатиме ще оригінальніше.

Справжнє золото

Такий "дзеркальний" манікюр можна зробити у різних відтінках. До прикладу "золото", виглядатиме дуже оригінально та створить додатковий акцент в образі.

Неймовірний блиск

Блискітки – завжди чудова ідея для такої урочистості як випускний. Можна робити такий манікюр яскравим, додаючи різноманітні кольори. Гарно виглядатимуть і "стримані" блискітки на нейтральній основі.

Анімалістичний шик

У 2025 році анімалістичні принти продовжують бути в тренді. Необов'язково прикрашати таким чином усі нігтики, можна зробити акцентними лише декілька з них.