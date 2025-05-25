Сейчас в моде разные виды маникюров. Можно смело сказать, что трендовыми являются все методы демонстрации индивидуальности, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой дизайн маникюра выбрать на выпускной

Оригинальный френч

Классический френч можно сделать гораздо интереснее, если "поиграть" с цветами. В частности, заменить стандартную нейтральную основу на яркий оттенок.

Обратите внимание! Можно экспериментировать и с цветом полоски. Так маникюр будет выглядеть еще оригинальнее.

Настоящее золото

Такой "зеркальный" маникюр можно сделать в разных оттенках. К примеру "золото", будет выглядеть очень оригинально и создаст дополнительный акцент в образе.

Невероятный блеск

Блестки – всегда отличная идея для такого торжества как выпускной. Можно делать такой маникюр ярким, добавляя различные цвета. Хорошо будут смотреться и "сдержанные" блестки на нейтральной основе.

Анималистический шик

В 2025 году анималистические принты продолжают быть в тренде. Необязательно украшать таким образом все ноготки, можно сделать акцентными лишь несколько из них.