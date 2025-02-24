Забудьте про тренди: цей манікюр у 7 кольорах завжди виглядає ефектно

Серед beauty-трендів з’являється мода на певні кольори манікюру, втім майстри зазначають, що є кілька класичних відтінків, які ідеально підійдуть усім жінкам. Цей сезон приніс тенденцію на відтінок мокко, втім окрім нього варто робити ставку на класичні кольори.

Інколи великий вибір кольорів може викликати плутанину, тому найкращим рішенням стане вибір класичних відтінків, з якими ви ніколи не помилитеся, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Ці кольори є достатньо нейтральними, щоб адаптуватися до різних випадків та достатньо яскравими, щоб усі могли помітити ваш манікюр. Добірка представлених кольорів задовольнить будь-який смак.

Класичний червоний

Цей відтінок є найбільшим символом класики, тому такий варіант завжди стане чудовим вибором, якщо ви хочете мати елегантні та шикарні нігті.

Нюдовий

Ніжний нейтральний відтінок – це не лише класика, але один із найактуальніших трендів зараз.

Королівський синій

Універсальний темно-синій колір виглядає дещо сміливо, втім досить красиво та ефектно.

Бордовий

Цей вічний колір має статус вічного фаворита. Він випромінює елегантність та вишуканість, а навесні він чудово поєднається з весняним вбранням.

Чорний

Ви точно не помилитеся, якщо оберете для себе чорний манікюр. Такі нігті виглядають ефектно та підходять до будь-якого одягу та будь-якої події.

Французький манікюр

Хоч це й не колір, а техніка нейл-арту, французький манікюр є досить практичним, щоб заслужити почесне місце в списку класичних варіантів нігтів. Поєднання нюдового та білого є найкращим та не сходить з модних радарів вже багато років.

Молочний

Ідеальною альтернативою білим нігтям вважається молочний колір. Виглядає він на нігтях витончено й красиво та залишається досить популярним останні роки.