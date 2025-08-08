Манікюр має велике значення на вигляд людини, тому правильно підібраний колір може освіжити та омолодити жінок після 40 чи 50 років. Деякі кольори можуть підкреслювати ознаки старіння шкіри рук, тому їх треба уникати.

Фахівці розповіли секрет, завдяки якому можна отримати молодіжний відтінок рук, пише 24 Канал з посиланням на New Beauty. Лайфхаки будуть особливо корисними для людей старшого віку.

Який колір є правильний та невдалий для манікюру?

Часто жінки старшого віку роблять ставку на ніжні нюдові чи напівпрозорі рожеві кольори, але за словами майстринь, ці натуральні кольори близькі до тону шкіри й не привертають увагу до нігтів. Такі природні кольори акцентують на проблемних зонах рук, тож вени, зморшки та нерівний тон шкіри стають помітнішими.

Експерти рекомендують робити ставку на нігтях, які створять контраст та привернуть увагу. Найкращими кольорами, який зможе надати молодшого вигляду та візуально омолодить руки вважається помаранчевий та персиковий.

Завдяки вираженому помаранчевому підтону, червоні та коралові нігті відвертають увагу від ознак старіння. Помаранчевий є досить молодіжним кольором, тож підкреслить сяйво шкіри та зробить обличчя свіжим та молодшим.



Помаранчевий відвертає увагу від старіння рук / Фото Pexels

Форма нігтів теж відіграє важливу роль у сприйнятті віку. Овальна форма найкраще підходить жінкам після 40 років, бо візуально видовжує пальці й робить руки витонченішими. Навіть чиста та охайна кутикула без лаку робить руки молодшими.

Постійне миття посуду чи робота з водою можуть призвести до сухості рук, тому варто одягати рукавички під час роботи, а ввечері змащувати руки перед сном кремом.