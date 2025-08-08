Маникюр имеет большое значение на вид человека, поэтому правильно подобранный цвет может освежить и омолодить женщин после 40 или 50 лет. Некоторые цвета могут подчеркивать признаки старения кожи рук, поэтому их надо избегать.

Специалисты рассказали секрет, благодаря которому можно получить молодежный оттенок рук, пишет 24 Канал со ссылкой на New Beauty. Лайфхаки будут особенно полезными для людей старшего возраста.

Какой цвет правильный и неудачный для маникюра?

Часто женщины старшего возраста делают ставку на нежные нюдовые или полупрозрачные розовые цвета, но по словам мастеров, эти натуральные цвета близки к тону кожи и не привлекают внимание к ногтям. Такие естественные цвета акцентируют на проблемных зонах рук, поэтому вены, морщины и неровный тон кожи становятся заметными.

Эксперты рекомендуют делать ставку на ногтях, которые создадут контраст и привлекут внимание. Лучшими цветами, который сможет придать более молодой вид и визуально омолодит руки считается оранжевый и персиковый.

Благодаря выраженному оранжевому подтону, красные и коралловые ногти отвлекают внимание от признаков старения. Оранжевый является достаточно молодежным цветом, поэтому подчеркнет сияние кожи и сделает лицо свежим и молодым.



Оранжевый отвлекает внимание от старения рук / Фото Pexels

Форма ногтей тоже играет важную роль в восприятии возраста. Овальная форма лучше всего подходит женщинам после 40 лет, потому что визуально удлиняет пальцы и делает руки изящнее. Даже чистая и аккуратная кутикула без лака делает руки моложе.

Постоянное мытье посуды или работа с водой могут привести к сухости рук, поэтому стоит одевать перчатки во время работы, а вечером смазывать руки перед сном кремом.