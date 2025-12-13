Цей манікюр буде пасувати кожній: не пропустіть тренд зими 2026
- У 2026 році в моді будуть скляні нігті з блискучим, кришталевим виглядом, що підкреслюють природність.
- Трендові варіанти включають мигдалеву форму, ультрачистий блиск, легкий рожевий відтінок, хромоване скло, теплий беж і делікатний гліттер.
Хромовані дизайни вже кілька сезонів не здають позицій, але у 2026 році в моді буде ще один помітний фаворит – це скляні нігті. Такий манікюр виглядає чистим та блискучим.
Ідея дзеркальних нігтів виникла у салонах, коли майстрині почали шукати техніки для створення максимально блискучого й дзеркального покриття, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
Як виглядають скляні нігті?
Майстриня Джулія Діогу каже, що фішкою нового тренду є блискуче покриття з майже кришталевим виглядом. Скляні нігті чудово вписуються до сучасної тенденції природності.
Краса сьогодні – це витонченість, а не надмірність. Прозорий дизайн не приховує нігтьову пластину, а підкреслює її. Такий манікюр виглядає вишукано,
– каже майстриня Хуаніта Губер-Міллет.
Манікюр ідеально підходить під такі зимові образи, як делікатні ювелірні прикраси, світлі шуби, дублянки й пальта. Ключ до скляних нігтів ховається у правильному нанесенні продуктів. Спочатку наноситься хромована база, а після неї товстий шар арех-гелю. Саме він забезпечує відбиття світла.
Як виглядають трендові скляні нігті?
Глянець
Такий манікюр обожнює Гейлі Бібер. Він має мигдалеву форму, ультрачистий блиск та мінімум деталей.
Класика
Простий прозорий ніготь – ідеальний варіант на всі випадки життя – від походу в офіс до побачення чи сімейної вечері.
З легким рожевим
Напівпрозорий рожевий відтінок створює ефект здорових та доглянутих нігтів.
Хромоване скло
Поєднання хрому та прозорості виглядає красиво. Колір – ближче до основи, а кінчик – чистий та світлий.
Теплий беж
Витончений беж додає манікюру тепла й м’якості.
Делікатний гліттер
Ледь помітні блискітки додають нігтям глибини без перевантаження. Такий варіант на зиму є ідеальним.
