Цей манікюр буде пасувати кожній: не пропустіть тренд зими 2026

Хромовані дизайни вже кілька сезонів не здають позицій, але у 2026 році в моді буде ще один помітний фаворит – це скляні нігті. Такий манікюр виглядає чистим та блискучим.

Ідея дзеркальних нігтів виникла у салонах, коли майстрині почали шукати техніки для створення максимально блискучого й дзеркального покриття, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також Як з Pinterest: 5 розкішних варіантів манікюру на Новий Рік

Як виглядають скляні нігті?

Майстриня Джулія Діогу каже, що фішкою нового тренду є блискуче покриття з майже кришталевим виглядом. Скляні нігті чудово вписуються до сучасної тенденції природності.

Краса сьогодні – це витонченість, а не надмірність. Прозорий дизайн не приховує нігтьову пластину, а підкреслює її. Такий манікюр виглядає вишукано,

– каже майстриня Хуаніта Губер-Міллет.

Манікюр ідеально підходить під такі зимові образи, як делікатні ювелірні прикраси, світлі шуби, дублянки й пальта. Ключ до скляних нігтів ховається у правильному нанесенні продуктів. Спочатку наноситься хромована база, а після неї товстий шар арех-гелю. Саме він забезпечує відбиття світла.

Як виглядають трендові скляні нігті?

Глянець

Такий манікюр обожнює Гейлі Бібер. Він має мигдалеву форму, ультрачистий блиск та мінімум деталей.

Класика

Простий прозорий ніготь – ідеальний варіант на всі випадки життя – від походу в офіс до побачення чи сімейної вечері.

З легким рожевим

Напівпрозорий рожевий відтінок створює ефект здорових та доглянутих нігтів.

Хромоване скло

Поєднання хрому та прозорості виглядає красиво. Колір – ближче до основи, а кінчик – чистий та світлий.

Теплий беж

Витончений беж додає манікюру тепла й м’якості.

Делікатний гліттер

Ледь помітні блискітки додають нігтям глибини без перевантаження. Такий варіант на зиму є ідеальним.

Які цікаві матеріали варто прочитати?