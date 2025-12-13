Этот маникюр подойдет каждой: не пропустите тренд зимы 2026 года

Хромированные дизайны уже несколько сезонов не сдают позиций, но в 2026 году в моде будет еще один заметный фаворит – это стеклянные ногти. Такой маникюр выглядит чистым и блестящим.

Идея зеркальных ногтей возникла в салонах, когда мастера начали искать техники для создания максимально блестящего и зеркального покрытия, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Как выглядят стеклянные ногти?

Мастер Джулия Диогу говорит, что фишкой нового тренда является блестящее покрытие с почти хрустальным видом. Стеклянные ногти прекрасно вписываются в современную тенденцию естественности.

Красота сегодня – это изящество, а не чрезмерность. Прозрачный дизайн не скрывает ногтевую пластину, а подчеркивает ее. Такой маникюр выглядит изысканно,

– говорит мастер Хуанита Губер-Миллет.

Маникюр идеально подходит под такие зимние образы, как деликатные ювелирные украшения, светлые шубы, дубленки и пальто. Ключ к стеклянным ногтям скрывается в правильном нанесении продуктов. Сначала наносится хромированная база, а после нее толстый слой арех-геля. Именно он обеспечивает отражение света.

Как выглядят трендовые стеклянные ногти?

Глянец

Такой маникюр обожает Хейли Бибер. Он имеет миндальную форму, ультрачистый блеск и минимум деталей.

Классика

Простой прозрачный ноготь – идеальный вариант на все случаи жизни – от похода в офис до свидания или семейного ужина.

С легким розовым

Полупрозрачный розовый оттенок создает эффект здоровых и ухоженных ногтей.

Хромированное стекло

Сочетание хрома и прозрачности выглядит красиво. Цвет – ближе к основанию, а кончик – чистый и светлый.

Теплый беж

Изящный беж добавляет маникюру тепла и мягкости.

Деликатный глиттер

Едва заметные блестки добавляют ногтям глубины без перегрузки. Такой вариант на зиму является идеальным.

