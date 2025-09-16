Австралійська акторка Марго Роббі з’явилася на прем’єрі фільму "Велика, смілива та красива подорож" у відвертій сукні з подвійним розрізом. Знаменитість обрала вінтажне плаття, яке було представлене у колекції відомого бренду ще у 1998 році.

Марго Роббі любить приміряти красиві сукні та підкреслювати платтями струнку фігуру, пише 24 Канал з посиланням на People. 35-річна знаменитість красувалася у вишуканому вбранні, яке вже встигли оцінити її прихильники.

Читайте також Кетрін-Зета Джонс зачарувала вражаючою сукнею у стилі Мортиші Аддамс: красиве фото

Як виглядала Марго Роббі?

Красуня одягнула чорно-білу сукню з розрізами на ногах та ефектною зоною декольте. Прем’єра фільму відбулася у Нью-Йорку, тож Марго Роббі вирішила здійснити красивий вихід на широку публіку.

Акторка вишукане плаття довершила класичними чорними босоніжками, простою зачіскою у вигляді пучка та кількома коштовними прикрасами. Білявка приміряла золотий браслет з діамантами, а також сережки та каблучки.

Марго Роббі обрала для себе перевидання сукню з кутюрної колекції Тьєрра Мюглера 1998 року.



Вишуканий образ Марго Роббі / Фото Getty Images

Про що новий фільм з Марго Роббі?

Новий фільм став першою появою акторки на великому екрані після прем’єри фільму "Барбі" 2023 року. Стрічка "Велика, смілива та красива подорож" занурить глядачів у фантастичну подорож Сари та Девіда – двох незнайомців, які зустрілися на весіллі спільного друга.

Фільм "Велика, смілива та красива подорож": дивіться трейлер

Обоє через збіг обставин вирушають у подорож, яка повертає кожного з них до найважливіших моментів життя. Герої переосмислюють своє життя та отримують шанс змінити своє майбутнє.