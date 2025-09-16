Австралийская актриса Марго Робби появилась на премьере фильма "Большое, смелое и красивое путешествие" в откровенном платье с двойным разрезом. Знаменитость выбрала винтажное платье, которое было представлено в коллекции известного бренда еще в 1998 году.

Марго Робби любит примерять красивые платья и подчеркивать платьями стройную фигуру, пишет 24 Канал со ссылкой на People. 35-летняя знаменитость красовалась в изысканном наряде, который уже успели оценить ее поклонники.

Как выглядела Марго Робби?

Красавица надела черно-белое платье с разрезами на ногах и эффектной зоной декольте. Премьера фильма состоялась в Нью-Йорке, поэтому Марго Робби решила осуществить красивый выход на широкую публику.

Актриса изысканное платье довершила классическими черными босоножками, простой прической в виде пучка и несколькими ценными украшениями. Блондинка примерила золотой браслет с бриллиантами, а также серьги и кольца.

Марго Робби выбрала для себя переиздание платье из кутюрной коллекции Тьерра Мюглера 1998 года.



Изысканный образ Марго Робби / Фото Getty Images

О чем новый фильм с Марго Робби?

Новый фильм стал первым появлением актрисы на большом экране после премьеры фильма "Барби" 2023 года. Лента "Большое, смелое и красивое путешествие" погрузит зрителей в фантастическое путешествие Сары и Дэвида – двух незнакомцев, которые встретились на свадьбе общего друга.

Фильм "Большое, смелое и красивое путешествие": смотрите трейлер

Оба по стечению обстоятельств отправляются в путешествие, которое возвращает каждого из них к важнейшим моментам жизни. Герои переосмысливают свою жизнь и получают шанс изменить свое будущее.