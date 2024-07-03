За допомогою штучного інтелекту AI Midjourney журналісти перевели стрілки вперед. Як може змінитися зірка – читайте далі.

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Як може змінитися Марго Роббі за 30 років

Австралійська акторка починала свою кар'єру на початку 2000-х років. Втім, справжню славу та популярність вона отримала після фільму "Вовк з Волл-стріт". Після цього кар'єра Марго Роббі стрімко пішла вверх, її почали запрошувати на різні ролі, а у 2018 році вона зіграла Гарлі Квінн у фільмі "Загін самогубців", чим в кілька разів збільшила кількість своїх шанувальників.

Нині Марго Робі – відома акторка, майстерність котрої визнають в усьому світі. За свою акторську гру вона також отримала найпрестижнішу премію "Оскар". Окрім того, її неймовірна посмішка, природна врода та бездоганне почуття стилю завжди з'являються в об'єктиві папараці.

З нагоди дня народження зірки журналісти вирішили поекспериментувати й подивитися, як може змінитися акторка через 30 років. Штучний інтелект згенерував зображення і показав, який вигляд може мати зірка у 64 роки. Варто зауважити, що погляд Марго Роббі навіть у такому віці перехоплює подих.



Марго Роббі в 64 роки / Зображення згенероване Daily Star за допомогою штучного інтелекту AI Midjourney



Марго Роббі в 64 роки / Зображення згенероване Daily Star за допомогою штучного інтелекту AI Midjourney

Й хоча акторка має досить серйозний вигляд, однак її краса зберігається крізь роки навіть на штучно згенерованих світлинах.