С помощью искусственного интеллекта AI Midjourney журналисты перевели стрелки вперед. Как может измениться звезда – читайте дальше.

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Как может измениться Марго Робби за 30 лет

Австралийская актриса начинала свою карьеру в начале 2000-х годов. Впрочем, настоящую славу и популярность она получила после фильма "Волк с Уолл-стрит". После этого карьера Марго Робби стремительно пошла вверх, ее начали приглашать на различные роли, а в 2018 году она сыграла Харли Квинн в фильме "Отряд самоубийц", чем в несколько раз увеличила количество своих поклонников.

Сейчас Марго Роби – известная актриса, мастерство которой признают во всем мире. За свою актерскую игру она также получила престижную премию "Оскар". Кроме того, ее невероятная улыбка, естественная красота и безупречное чувство стиля всегда появляются в объективе папарацци.

По случаю дня рождения звезды журналисты решили поэкспериментировать и посмотреть, как может измениться актриса через 30 лет. Искусственный интеллект сгенерировал изображение и показал, как может выглядеть звезда в 64 года. Стоит заметить, что взгляд Марго Робби даже в таком возрасте перехватывает дыхание.



Марго Робби в 64 года / Изображение сгенерировано Daily Star с помощью искусственного интеллекта AI Midjourney



Марго Робби в 64 года / Изображение сгенерировано Daily Star с помощью искусственного интеллекта AI Midjourney

И хотя актриса имеет достаточно серьезный вид, однако ее красота сохраняется сквозь годы даже на искусственно сгенерированных фотографиях.