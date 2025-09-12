У Лондоні відбулася прем’єра фільму "Велика, смілива та красива подорож", в якій одну із головних ролей зіграла Марго Роббі. Красуня завітала на червону доріжку в розкішній сукні від бренду Armani Privé.

Марго Роббі вже багато років співпрацює зі стилістом Ендрю Мукамалом, який підбирає для неї найкрасивіші вбрання, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Для важливої події білявка обрала сукню з весняної колекції, яка справила на всіх вражаючий ефект.

Як виглядала Марго Роббі на прем’єрі фільму?

Своїм виходом Марго Роббі вшанувала пам’ять дизайнера Джорджо Армані, який пішов з життя 4 вересня.

Акторка крокувала червоною доріжкою у напівпрозорій сукні на бретельках, яка була оздоблена вишитими квітами в принт пейслі. Плаття було прикрашене намистинками, блискітками та лелітками. Сукня мала відкриту спину, але найбільшу увагу приковували коштовності з круглих та грушоподібних каменів.

Стилісти зібрали волосся Марго Роббі в пучок, а візажисти зробили дуже ніжний природний макіяж, щоб не перевантажувати образ. Аутфіт знаменитості доповнили лише грушоподібні діамантові сережки та блискучі туфлі на підборах з ремінцями.



Красивий образ Марго Роббі / Фото Getty Images

Що відомо про фільм "Велика, смілива та красива подорож"?

Фільм занурить глядачів у фантастичну подорож Сари та Девіда – двох незнайомців, які зустрілися на весіллі спільного друга. Обоє через збіг обставин вирушають у подорож, яка повертає кожного з них до найважливіших моментів життя. Герої переосмислюють своє життя та отримують шанс змінити своє майбутнє.