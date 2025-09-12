В Лондоне состоялась премьера фильма "Большое, смелое и красивое путешествие", в котором одну из главных ролей сыграла Марго Робби. Красавица пришла на красную дорожку в роскошном платье от бренда Armani Privé.

Марго Робби уже много лет сотрудничает со стилистом Эндрю Мукамалом, который подбирает для нее самые красивые наряды, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Для важного события блондинка выбрала платье из весенней коллекции, которое произвело на всех впечатляющий эффект.

Как выглядела Марго Робби на премьере фильма?

Своим выходом Марго Робби почтила память дизайнера Джорджо Армани, который ушел из жизни 4 сентября.

Актриса шагала по красной дорожке в полупрозрачном платье на бретельках, которое было украшено вышитыми цветами в принт пейсли. Платье было украшено бусинками, блестками и пайетками. Платье имело открытую спину, но наибольшее внимание приковывали драгоценности из круглых и грушевидных камней.

Стилисты собрали волосы Марго Робби в пучок, а визажисты сделали очень нежный естественный макияж, чтобы не перегружать образ. Аутфит знаменитости дополнили лишь грушевидные бриллиантовые серьги и блестящие туфли на каблуке с ремешками.



Красивый образ Марго Робби / Фото Getty Images

Что известно о фильме "Большое, смелое и красивое путешествие"?

Фильм погрузит зрителей в фантастическое путешествие Сары и Дэвида – двух незнакомцев, которые встретились на свадьбе общего друга. Оба по стечению обстоятельств отправляются в путешествие, которое возвращает каждого из них к важнейшим моментам жизни. Герои переосмысливают свою жизнь и получают шанс изменить свое будущее.