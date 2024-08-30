213 сантиметрів краси: модель заробила мільйони на власній зовнішності

28-річна Марі Темара – висока модель, яка заробила мільйонні статки на власній зовнішності. У мережі жінка часто жартує про свій зріст, яки "сягає 213 сантиметрів".

Модель з Флориди зізналася, що через свій високий зріст часто стикалася з цькуванням. Однак нині жінка заробила мільйонні статки на власній зовнішності, утримує батьків та навіть купила їм будинок.

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Як живе модель зі "зростом 213 сантиметрів"

Марі завжди була найвищою дівчинкою у школі. Через зріст однолітки постійно ображали її, через що вона дуже комплексувала. У класі Марі завжди обзивали "мужиком", адже вона була найвищою, а її вага сягала майже 90 кілограмів.

Однак, те, що у школі вважали недоліком, стало золотою жилою для Марі. Кілька років тому жінка опублікувала у мережі відео, на якому розповідала про проблеми високих людей. Це відео швидко стало вірусним у мережі. Через деякий час Марі знову опублікувала контент, пов'язаний зі зростом – він теж зібрав багато переглядів. Відтак, дівчина зрозуміла, що людям цікавий її високий зріст та все, що пов'язане з цим.

Одного разу випадково опублікувала пост про те, як важко бути високою дівчиною, і він одразу ж став вірусним. Так я зрозуміла, що можу зробити кар'єру на тому, що висока,

– розповідала Марі.

Так, "модель зі зростом 213 сантиметрів" стала дуже популярною у соцмережах. Нині вона має 2 мільйони підписників в інстаграмі та понад 2,3 мільйона в тіктоці.

Довгонога брюнетка заробила мільйонні статки на своїй зовнішності. Вона придбала нерухомість, дозволила батькам звільнитися з роботи й нині повністю забезпечує їх.

Що найцікавіше в цій історії – це зріст Марі. Насправді модель має зріст 188 сантиметрів, а не 213, як вона стверджує в мережі.

"Ніколи не дозволяю ненависті дістатися до мене. Зрештою, в інтернеті ти можеш бути ким завгодно. Як творець контенту я вирішила, що хочу бути дівчиною зі зростом 213 сантиметрів. Коли даю інтерв'ю журналістам чи беру участь у телешоу, то завжди називаю свій справжній зріст, який становить майже 188 сантиметрів", – розповіла Марі.