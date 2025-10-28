Як з обкладинки Vogue: Маша Єфросиніна вразила шовковим костюмом з пір'ям

Маша Єфросиніна анонсувала випуск «Дорослих дівчат» з Олею Поляковою у своєму інстаграмі. До публікації зірка прикріпила кілька фото в красивому вбранні, від якого складно відвернути увагу.

Стиль Маші Єфросиніної завжди продуманий до дрібниць, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучої. Вони любить мати ефектний вигляд на телеекранах, світських вечорах чи навіть в повсякденному житті.

Як виглядав образ Маші Єфросиніної?

Телеведуча одягнула розкішний шовковий костюм блакитного відтінку, що складався з сорочки та штанів. Головною родзинкою цього вбрання стали пір’я на рукавах та на подолі штанів.

Часто такі вироби починають набирати популярності в зимовий період напередодні Нового року. Вбрання з пір’ям одягають на фотосесії, корпоративи чи навіть в новорічну ніч. А ще такий костюм посідає особливе місце на вечірках, коли хочеться швидко одягнутись й при цьому мати вражаючий вигляд.

Свій костюм Маша Єфросиніна придбала від одеського бренду N.Di. Виглядає він неймовірно жіночно й не потребує жодних доповнень, окрім мінімалістичних прикрас та акуратного макіяжу.

Телеведуча розпустила волосся, зробила легкий мейк та доповнила аутфіт мюлями на підборах білого кольору. Маша Єфросиніна часто обирає для себе українських дизайнерів, підтримуючи моду нашої країни.

Як одягнутися на Новий рік?