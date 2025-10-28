Как с обложки Vogue: Маша Ефросинина поразила шелковым костюмом с перьями

Маша Ефросинина анонсировала выпуск "Взрослых девушек" с Олей Поляковой в своем инстаграме. К публикации звезда прикрепила несколько фото в красивом наряде, от которого сложно отвлечь внимание.

Стиль Маши Ефросининой всегда продуман до мелочей, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу телеведущей. Они любит иметь эффектный вид на телеэкранах, светских вечерах или даже в повседневной жизни.

Как выглядел образ Маши Ефросининой?

Телеведущая надела роскошный шелковый костюм голубого оттенка, состоящий из рубашки и брюк. Главной изюминкой этого наряда стали перья на рукавах и на подоле брюк.

Часто такие изделия начинают набирать популярность в зимний период накануне Нового года. Наряды с перьями одевают на фотосессии, корпоративы или даже в новогоднюю ночь. А еще такой костюм занимает особое место на вечеринках, когда хочется быстро одеться и при этом иметь впечатляющий вид.

Свой костюм Маша Ефросинина приобрела от одесского бренда N.Di. Выглядит он невероятно женственно и не требует никаких дополнений, кроме минималистичных украшений и аккуратного макияжа.

Телеведущая распустила волосы, сделала легкий мейк и дополнила аутфит мюлями на каблуках белого цвета. Маша Ефросинина часто выбирает для себя украинских дизайнеров, поддерживая моду нашей страны.

Как одеться на Новый год?