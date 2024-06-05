Ні для кого не буде секретом, що Майлі Сайрус має неймовірну спортивну й підтягнуту фігуру. В інтерв'ю вона поділилася основним правилом, яке допомогає зберігати їй чудову форму.

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Майлі Сайрус тренується на підборах

Американська поп-зірка в інтерв'ю розповіла, що дотримується здорового способу життя. Так, співачка відмовилася від вживання алкоголю, що й дозволяє зберігати чудову підтягнуту фігуру.

Мій спосіб життя зараз дуже правильний. Тверезість – важлива складова,

– наголосила Майлі Сайрус.

Співачка має чудову форму: дивіться фото

Вона також поділилася, що має оригінальний підхід до тренування. Так, Майл Сайрус тренується на підборах. За словами співачки, така деталь робить будь-який суворий тренажерний зал жіночним.

Моя мантра, як і в будь-якого спортсмена, звучить так: "Тренуйся так, як ти виступаєш". Ось чому я тренуюся на підборах. У мене є свої підбори кольору слонової кістки, які нагадують мені про Мерилін Монро. Переважно всі мої тренування проходять на підборах. Тренажерний зал прирівнюється до суворого місця, але мені цікаво фемінізувати простір для тренувань, тому що багато спортивного обладнання має жахливий вигляд,

– поділилася співачка.

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До слова, Майлі Сайрус не лише дала інтерв'ю, але й з'явилася на обкладинці W Magazine. Співачка приміряла на себе різні образи Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel, Louis Vuitton, Dior і The Row.

Майлі Сайрус на обкладинці W Magazine: дивіться фото

Варто зауважити, що Майлі Сайрус займається різними видами спорту. Її тренування складно буде повторити новачку, адже співачка займається спортом регулярно протягом багатьох років. До слова, частину своїх надскладних тренувань Майлі Сайрус продемонструвала в кліпі на пісню "Flowers".