Такі речі від майстрині мають шалену популярність. Ба більше, розписані худі та футболки часто замовляють і за кордоном.
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Ручний розпис Domestos
Зорина Осипчук – українська майстриня, яка створює неймовірний ручний розпис одягу. Зазвичай, для цього використовують спеціальні фарби, однак жінка вирішила поекспериментувати й почала малювати побутовим Domestos.
Так, патріотичні худі та футболки від Зорини мають неабияку популярність. Майстриня постійно створює ексклюзивні малюнки для замовників. Найчастіше Зорина розписує одяг в патріотичному стилі, однак є й незвичайні малюнки із зображеннями скандинавської чи єгипетської міфології.
Майстриня створила патріотичне худі за допомогою Domestos: дивіться відео
У коментарях під відео Зорина розповідає, що на створення однієї речі витрачає кілька днів. За цей час відбілювач не роз'їдає тканину, а лише залишає неймовірний розпис.
Розпис в стилі скандинавської міфології: дивіться відео
Нерідко Зорина створює й Family Look. Так, майстриня нещодавно розписала 5 однакових худі для українських захисників.
Family Look для військових: дивіться відео
До слова, українська майстриня вже почала навчати й інших своїй справі. Так, Зорина викладає ручний розпис дітям, щоправда, не з відбілювачем, а зі спеціальними фарбами для одягу.