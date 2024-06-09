Жінка створює патріотичні худі, розписуючи їх Domestos: який вигляд має ексклюзивний одяг

9 червня 2024, 14:29
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Джерело:

@zarinaosip4uk

Ефектні речі можна створити й за допомогою звичайних побутових засобів. Так, жінка створює патріотичний ручний розпис одягу звичайнісіньким Domestos.

Такі речі від майстрині мають шалену популярність. Ба більше, розписані худі та футболки часто замовляють і за кордоном.

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Ручний розпис Domestos

Зорина Осипчук – українська майстриня, яка створює неймовірний ручний розпис одягу. Зазвичай, для цього використовують спеціальні фарби, однак жінка вирішила поекспериментувати й почала малювати побутовим Domestos. 

Так, патріотичні худі та футболки від Зорини мають неабияку популярність. Майстриня постійно створює ексклюзивні малюнки для замовників. Найчастіше Зорина розписує одяг в патріотичному стилі, однак є й незвичайні малюнки із зображеннями скандинавської чи єгипетської міфології.

Робити подарунки близьким можна й без приводу. Якщо складно щось обрати, слід надати перевагу класичним, безпрограшним рішенням. Так, білизна та вишукані аксесуари від українського бренду Anabel Arto не лише подарують радість, а й надихнуть на створення нових неймовірних образів.

Майстриня створила патріотичне худі за допомогою Domestos: дивіться відео

У коментарях під відео Зорина розповідає, що на створення однієї речі витрачає кілька днів. За цей час відбілювач не роз'їдає тканину, а лише залишає неймовірний розпис. 

Розпис в стилі скандинавської міфології: дивіться відео

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Нерідко Зорина створює й Family Look. Так, майстриня нещодавно розписала 5 однакових худі для українських захисників. 

Family Look для військових: дивіться відео

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До слова, українська майстриня вже почала навчати й інших своїй справі. Так, Зорина викладає ручний розпис дітям, щоправда, не з відбілювачем, а зі спеціальними фарбами для одягу. 

Автор: Анжеліка Байбак