Як українська співачка заспівала в унісон із сигналом повітряної тривоги та якою була реакція на імпровізацію дівчини у соцмережах, розповідає Lady 24.

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Як дівчина перетворила повітряну тривогу на перфоманс

Діана Оганесян, більше відома як Melancholydi, – це молода українська виконавиця. Дівчина має кілька популярних треків, але нещодавно у тікток став вірусним ролик, у якому вона співає під звук повітряної тривоги.

Під час оголошення загрози у Києві співачка зупинилась на кілька секунд, вловлюючи звучання сирени та гармонізуючи свій голос з нею.

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Серед лиха співати пісні,

– підписала відео Діана, цитуючи Лесю Українку.

Як дівчина заспівала під тривогу: дивіться відео

Ролик дівчини набрав понад 75 тисяч вподобань та зібрав більше 600 коментарів. Люди були захоплені сміливістю та красою голосу Діани.

"Це зламана краса. Війна і творчість – те, що, здається, не має існувати, разом з тим, що дозволяє пережити", "Вокал і концепція неймовірно красиві, я відчуваю, що можу написати про це вірш", "Це напевно так страшно, а ви співаєте й посміхаєтесь. Мені здається, ви дуже сильна духом (сподіваюся, це не відчай), ваш голос дає надію на краще і що скоро цей жах закінчиться", "Заплакала", – писали у коментарях зворушені глядачі.