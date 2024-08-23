Как украинская певица спела в унисон с сигналом воздушной тревоги и какой была реакция на импровизацию девушки в соцсетях, рассказывает Lady 24.

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Как девушка превратила воздушную тревогу в перфоманс

Диана Оганесян, больше известна как Melancholydi, – это молодая украинская исполнительница. Девушка имеет несколько популярных треков, но недавно в тикток стал вирусным ролик, в котором она поет под звук воздушной тревоги.

Во время объявления угрозы в Киеве певица остановилась на несколько секунд, улавливая звучание сирены и гармонизируя свой голос с нею.

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Среди бедствий петь песни,

– подписала видео Диана, цитируя Лесю Украинку.

Как девушка спела под тревогу: смотрите видео

Ролик девушки набрал более 75 тысяч лайков и собрал более 600 комментариев. Люди были восхищены смелостью и красотой голоса Дианы.

"Это сломанная красота. Война и творчество – то, что, кажется, не должно существовать, вместе с тем, что позволяет пережить", "Вокал и концепция невероятно красивые, я чувствую, что могу написать об этом стих", "Это наверное так страшно, а вы поете и улыбаетесь. Мне кажется, вы очень сильная духом (надеюсь, это не отчаяние), ваш голос дает надежду на лучшее и что скоро этот ужас закончится", "Заплакала", – писали в комментариях тронутые зрители.