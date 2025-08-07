У цьому сезоні довжина міні зайняла центральне місце на подіумах і в гардеробах модниць. Цей сміливий і стильний тренд пропонує широкі можливості для творчих комбінацій, демонструючи елегантність і універсальність жіночої моди.

Саме мінісукні стали головним силуетом сезону, який обирають голлівудські зірки, інфлюєнсери та численні модні бренди. Які фасони мінісуконь обрати, а також про трендову кольори, розповідає 24 Канал з посиланням на Vogue.

Які мінісукні трендові у 2025 році?

Цього сезону модні тенденції демонструють різноманітність силуетів таких суконь. Дизайнери пропонують приталені фасони, що підкреслюють контури тіла, а також сукні-трапеції, що мають ніжний кльош на подолі.



У цьому сезоні мінісукня – головна річ у гардеробі / Фото Vogue

Для тих, хто віддає перевагу більш класичному стилю, популярними залишаються моделі прямого крою, що пропонують позачасову привабливість.



Мінісукні прямого краю теж в тренді / Фото Vogue

Крім того, сукні з чітко окресленою талією заявляють про себе, підкреслюючи загальний силует і додаючи йому елегантності.



Мінісукні з акцентом на талії актуальні, як ніколи / Фото Pinterest

Щодо кольорів, то палітра сезону виходить за рамки простих монохромів. Трендсетери віддають перевагу насиченим відтінкам, серед яких глибокий зелений, теплий коричневий, небесно-блакитний та яскравий червоний.

Завжди актуальні класичні чорно-білі варіанти продовжують залишатися універсальним вибором для будь-якого гардероба.



Чорно-білі мінісукні переважають у колірній гамі / Фото Pinterest

