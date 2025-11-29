Місячний календар краси на грудень: найкращі дні для манікюру та інших процедур

Багато жінок орієнтуються на місячний календар, обираючи вдалий час для стрижки, фарбування, косметичних процедур чи шопінгу. Правильно обрана дата здатна вплинути на якість результату та загальне самопочуття.

Сприятливий день може покращити настрій, додати впевненості та позитивно вплинути на перебіг справ. Шкіра, волосся та нігті є особливо чутливими до місячних ритмів. У вдалі дні вони краще реагують на різні процедури, виглядають здоровішими та сильнішими.

Робота з майстром у невідповідний час може дати гірший результат. Воно стане сухим та ламким, фарба швидше вимиється, брови втратять форму, а манікюр може зіпсуватися раніше.

У грудні не рекомендовано планувати процедури у Повню та Молодик, бо в цей період Місяць найсильніше впливає на наш організм.



Календар краси на грудень / Фото Pexels

За місячним календарем на грудень 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 6 грудня, 22 – 31 грудня.

: 1 – 6 грудня, 22 – 31 грудня. Повня : 7 грудня

: 7 грудня Спадний Місяць : 8 – 20 грудня

: 8 – 20 грудня Молодик: 21 грудня

Які є найкращі дати для процедур у грудні?

Найбільш сприятливими вважають Зростаючий Місяць та Спадний Місяць, коли енергія сприяє оновленню та відновленню.

Фарбування волосся: 4, 10, 12 – 19, 23, 24, 26, 30 грудня;

Стрижка волосся: 1 – 3, 10, 12, 16 – 18, 23, 24, 26 грудня;

Манікюр: 1 – 5, 27, 28, 29, 30, 31 грудня;

Педикюр: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 грудня;

Фарбування брів: 1 – 5, 23 – 31 грудня;

Ламінування вій: 1, 3, 4, 24, 26, 28 грудня;

Похід до косметолога: 1 – 5, 23 – 31 грудня.

Коли у грудні стригти волосся?

Волосся особливо добре реагує на стрижку під час Зростаючого Місяця. Саме тоді волосся швидше росте, стає густішим та блискучішим. Найкраще підійдуть періоди з 1 по 6 грудня та з 22 по 31 грудня. Від стрижок у Повню варто утриматися, щоб не спровокувати тьмяність та ламкість волосся.