Значна кількість жінок орієнтуються на місячний календар, щоб обрати найкращий день для стрижки, фарбування, манікюру чи косметологічних процедур. Фази Місяця змінюються постійно, тому важливо знати сприятливі дати саме на жовтень.

Місячний календар може допомогти підсилити ефект процедури й навіть вплинути на стан волосся, шкіри та нігтів, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live. Вдало підібрана дата забезпечує тривалий результат, а от погано обраний день може викликати певні неприємності – подразнення шкіри чи ламкість волосся.

Коли робити косметичні процедури у жовтні?

За місячним календарем на жовтень 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 5 та 22 – 31 жовтня;

: 1 – 5 та 22 – 31 жовтня; Повня : 6 жовтня;

: 6 жовтня; Спадний Місяць : 7 – 19 жовтня;

: 7 – 19 жовтня; Молодик: 20 жовтня.

Астрологи радять уникати будь-яких косметичних маніпуляцій у періоди, коли Місяць перебуває в Молодику чи Повні. А от найкращих результатів варто чекати в час, коли Місяць буде рости.



Календар сприятливих днів для косметичних процедур / Фото Freepik

Сприятливі дні для косметичних процедур у жовтні

Фарбування волосся: 1, 3, 4, 29, 30 жовтня

Стрижка волосся: 2, 5, 10, 26, 31 жовтня

Манікюр: 3, 7, 8, 13, 25, 30 жовтня

Педикюр: 4, 8, 14, 26, 31 жовтня

Фарбування брів: 2, 5, 7, 13, 25 жовтня

Ламінування вій: 6, 13, 25, 27 жовтня

Інші косметичні процедури: 1, 3, 6, 7, 10, 26, 30 жовтня.

Обираючи правильні дні для процедур, ви не лише підсилите ефект від процедур, але й зможете відчути себе впевненішою й красивішою.