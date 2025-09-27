Значительное количество женщин ориентируются на лунный календарь, чтобы выбрать лучший день для стрижки, окрашивания, маникюра или косметологических процедур. Фазы Луны меняются постоянно, поэтому важно знать благоприятные даты именно на октябрь.

Лунный календарь может помочь усилить эффект процедуры и даже повлиять на состояние волос, кожи и ногтей, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live. Удачно подобранная дата обеспечивает длительный результат, а вот плохо выбранный день может вызвать определенные неприятности – раздражение кожи или ломкость волос.

Читайте также Лунный календарь стрижек на октябрь: в какие дни можно идти к парикмахеру

Когда делать косметические процедуры в октябре?

По лунному календарю на октябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 5 и 22 – 31 октября;

: 1 – 5 и 22 – 31 октября; Полнолуние : 6 октября;

: 6 октября; Луна убывающая : 7 – 19 октября;

: 7 – 19 октября; Новолуние: 20 октября.

Астрологи советуют избегать любых косметических манипуляций в периоды, когда Луна находится в Новолуние или Полнолуние. А вот лучших результатов стоит ждать во время, когда Луна будет расти.



Календарь благоприятных дней для косметических процедур / Фото Freepik

Благоприятные дни для косметических процедур в октябре

Окрашивание волос: 1, 3, 4, 29, 30 октября

Стрижка волос: 2, 5, 10, 26, 31 октября

Маникюр: 3, 7, 8, 13, 25, 30 октября

Педикюр: 4, 8, 14, 26, 31 октября

Окрашивание бровей: 2, 5, 7, 13, 25 октября

Ламинирование ресниц: 6, 13, 25, 27 октября

Другие косметические процедуры: 1, 3, 6, 7, 10, 26, 30 октября.

Выбирая правильные дни для процедур, вы не только усилите эффект от процедур, но и сможете почувствовать себя увереннее и красивее.