Лунный календарь может помочь усилить эффект процедуры и даже повлиять на состояние волос, кожи и ногтей, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live. Удачно подобранная дата обеспечивает длительный результат, а вот плохо выбранный день может вызвать определенные неприятности – раздражение кожи или ломкость волос.

Когда делать косметические процедуры в октябре?

По лунному календарю на октябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 5 и 22 – 31 октября;

: 1 – 5 и 22 – 31 октября; Полнолуние : 6 октября;

: 6 октября; Луна убывающая : 7 – 19 октября;

: 7 – 19 октября; Новолуние: 20 октября.

Астрологи советуют избегать любых косметических манипуляций в периоды, когда Луна находится в Новолуние или Полнолуние. А вот лучших результатов стоит ждать во время, когда Луна будет расти.



Календарь благоприятных дней для косметических процедур / Фото Freepik

Благоприятные дни для косметических процедур в октябре

Окрашивание волос: 1, 3, 4, 29, 30 октября

Стрижка волос: 2, 5, 10, 26, 31 октября

Маникюр: 3, 7, 8, 13, 25, 30 октября

Педикюр: 4, 8, 14, 26, 31 октября

Окрашивание бровей: 2, 5, 7, 13, 25 октября

Ламинирование ресниц: 6, 13, 25, 27 октября

Другие косметические процедуры: 1, 3, 6, 7, 10, 26, 30 октября.

Выбирая правильные дни для процедур, вы не только усилите эффект от процедур, но и сможете почувствовать себя увереннее и красивее.