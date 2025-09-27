Місячний календар може допомогти підсилити ефект процедури й навіть вплинути на стан волосся, шкіри та нігтів, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live. Вдало підібрана дата забезпечує тривалий результат, а от погано обраний день може викликати певні неприємності – подразнення шкіри чи ламкість волосся.

Коли робити косметичні процедури у жовтні?

За місячним календарем на жовтень 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 5 та 22 – 31 жовтня;

: 1 – 5 та 22 – 31 жовтня; Повня : 6 жовтня;

: 6 жовтня; Спадний Місяць : 7 – 19 жовтня;

: 7 – 19 жовтня; Молодик: 20 жовтня.

Астрологи радять уникати будь-яких косметичних маніпуляцій у періоди, коли Місяць перебуває в Молодику чи Повні. А от найкращих результатів варто чекати в час, коли Місяць буде рости.



Календар сприятливих днів для косметичних процедур / Фото Freepik

Сприятливі дні для косметичних процедур у жовтні

Фарбування волосся: 1, 3, 4, 29, 30 жовтня

Стрижка волосся: 2, 5, 10, 26, 31 жовтня

Манікюр: 3, 7, 8, 13, 25, 30 жовтня

Педикюр: 4, 8, 14, 26, 31 жовтня

Фарбування брів: 2, 5, 7, 13, 25 жовтня

Ламінування вій: 6, 13, 25, 27 жовтня

Інші косметичні процедури: 1, 3, 6, 7, 10, 26, 30 жовтня.

Обираючи правильні дні для процедур, ви не лише підсилите ефект від процедур, але й зможете відчути себе впевненішою й красивішою.