Часом у поспіху ми не звертаємо уваги на прості правила, але важливо знати про них, щоб самостійно не зістарити свій вигляд, пише 24 Канал з посиланням на The Page. Є кілька косметичних промахів, які здатні додати кілька зайвих років, і краще їх не повторювати коли фарбуєте очі.

Який макіяж старить?

Використання темних тіней

Насичені темні тіні обтяжують погляд та забирають свіжість. Для повсякденного мейку краще обирати коричневі чи бежеві тони, щоб отримати гарний вигляд.

Товста підводка

Не завжди виходить зробити красиві тонкі стрілки з першого разу. Та якщо ви намалювали занадто масивну лінію, то око візуально зменшується й виглядає суворішим. Також варто уникати у денному макіяжі фарбування чорним олівцем нижньої повіки.

Тіні з блискітками

У період свят хочеться покращити настрій в усьому – навіть у створенні макіяжу, але від тіней з блискітками варто відмовитися. Зайвий блиск обтяжує повіку. Замість них варто використовувати матові чи сатинові текстури.



Блискітки здешевлюють макіяж / Фото Pinterest

Об’ємні вії

Довгі вії красиво виглядають, але якщо вони занадто густі, то створюють неприродний вигляд. Навіть якщо ви любите нарощені вії, то замість густих 5D, зробіть ставку на натуральний ефект.

Темні брови

Брови формують вигляд обличчя, тому дуже важливо, щоб вони виглядали акуратно. Відмовтеся від чітких та різких контурів, оскільки вони виглядають дуже штучно.

Візажисти радять жінкам після 40 років уникати яскравих та блискучих тіней, зокрема червоних та металізованих, які можуть візуально зістарити шкіру, пише She Finds. Рекомендується використовувати матові нюдові відтінки, такі як слонова кістка для світлої шкіри та мокко для темнішої, щоб створити природний вигляд.

