Календар покупок на грудень: дні, коли найкраще купувати товари перед Новим роком

За фазами Місяця є сприятливі та несприятливі дні для покупок. У грудні розпочинаються новорічні знижки на різноманітні речі, тож для того, щоб обновка прослужила якомога довше, її треба здійснити в певні щасливі дати.

Астрологи постійно акцентують на тому, що фази Місяця мають вплив на наше життя, тому оминати їх не варто, пише 24 Канал. У грудні ми робимо чи не найбільше покупок для себе та своїх рідних, тому рекомендуємо придивитися до дат, які допоможуть вам визначити дні для найкращого капіталовкладення ваших грошей.

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Календар покупок на грудень 2024

Якщо вірити календарю, то покупки здійснені в певний день будуть вдалими й довше прослужать, а от в несприятливі дні треба обмежити себе від витрачання коштів, оскільки речі швидко втратять свою актуальність.

Щоб бути задоволеними від покупок для себе чи рідних, радимо зробити їх у певні дні. Для цього вам доведеться звернути увагу на фази Місяця, щоб зрозуміти період, який є вдалим для покупок та період, коли від покупок краще відмовитися, аби не витратити даремно гроші.

Молодик – 1 і 31 грудня;

– 1 і 31 грудня; Зростаючий Місяць – з 2 по 14 грудня;

– з 2 по 14 грудня; Повний місяць – 15 грудня;

– 15 грудня; Спадаючий Місяць – з 16 по 30 грудня.

Найкраще здійснювати покупки в Зростаючий Місяць. Цей період дарує позитивні емоції, тож ви точно будете задоволені покупками. Окрім того, в цей час не лише корисно купувати подарунки, але й приймати їх. Астрологи кажуть, що ця фаза Місяця принесе вам багато сюрпризів від рідних та близьких людей.

Купувати можна в цей час різний одяг, косметику, побутові прилади. Також можете в цей період можете не боятися знижок та сміливо купувати будь-що, що трапиться вам на очі.



У грудні покупки варто здійснювати за місячним календарем / Фото Pexels

А от з настанням Повного Місяця треба проявити обережність. Не радимо 15 грудня витрачати кошти на дорогі речі, бо прослужать вони вам зовсім мало часу. У цей день краще відкласти будь-які покупки. Астрологи зазначають, що в Повний Місяць здійснюються імпульсивні покупки, про які можна згодом пожаліти.

Також слід проявити обережність в період Спадаючого Місяця. У цей час нам хочеться купити багато зайвих речей, але насправді вони будуть непотрібними. Краще перенесіть покупки на інші дні, щоб бути певними в тому, що вони вам довго прослужать.

Здійснювати покупки можна у фазі Згасаючого Місяця. Купувати можна все, що вам захочеться. Покупки будуть вдалими, принесуть багато емоцій, а також радості. Ймовірно, дорогий товар вам вдасться придбати зі значною знижкою. У цей час навіть прогнозують премію на роботі чи надходження додаткових коштів.