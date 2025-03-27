Щоб покупка була вдалою, треба звернутися до місячного календаря на квітень, пише 24 Канал.

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За місячним календарем на квітень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити ось в такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 12 квітня, 29 – 30 квітня;

: 1 – 12 квітня, 29 – 30 квітня; Повня – 13 квітня;

– 13 квітня; Спадний Місяць : 14 – 27 квітня;

: 14 – 27 квітня; Молодик – 28 квітня.

Сприятливі фази Місяця для покупок

Враховуючи дати цього календаря, треба розуміти, як саме фази Місяця працюють на покупки. Є період, коли залюбки можна витрачати гроші на одяг, товари для дому, техніку тощо, а є дати, коли від покупок треба відмовитися, бо вони лише засмутять, а не принесуть радості.

Зростачий Місяць є найкращим періодом для покупок. У цей час можна купувати щось для себе, на подарунок, вкладатися в дорогу купівлю. Будь-які придбання в період, коли Місяць росте будуть вдалими.



Календар покупок на квітень / Фото Pexels

У Повню астрологи радять уникати дорогих покупок, тому їх краще відкласти на потім.

Не можна робити ніяких імпульсивних покупок у Спадний Місяць, бо придбані речі вже через кілька днів вам здаватимуться зайвими.

Також не варто робити ніяких покупок в період, коли Місяць перебуває в Молодику. Після витрати коштів на дорогі речі, доведеться ще тривалий час їх накопичувати, бо нові гроші вже не так легко будуть до вас повертатися.

Якщо ж ви слідкуєте за місячним календарем, то радимо дізнатися про список днів, які підходять та не підходять для здійснення планів та цілей.