Від фази Місяця також залежить наскільки вдалою буде стрижка і як добре носитиметься зачіска, пише 24 Канал.

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Астрологи визначили, в які дні будуть певні фази Місяця у квітні:

Зростальний Місяць (1 – 12, 29 – 30 квітня).

(1 – 12, 29 – 30 квітня). Повня (13 квітня).

(13 квітня). Спадний Місяць (14 – 27 квітня).

(14 – 27 квітня). Молодик (28 квітня).

Місячний календар на квітень 2025:

1 квітня – ідеальний час для того, аби оновити стрижку.

2 квітня – хороший день, щоб змінити зачіску і спробувати щось нове.

3 квітня – прекрасний час для візиту до перукаря і зміни іміджу.

4 квітня – хороший день для того, аби зробити доглядову процедуру.

5 квітня – день у який варто приділити додаткову увагу догляду за волоссям.

6 квітня – невдалий час для стрижки. В цей день варто приділити увагу саме догляду.

7 квітня – вдалий час для того, аби зайнятися волоссям. Зробіть хорошу живильну маску.

8 квітня – чудовий момент для того, щоб подбати про своє волосся.

9 квітня – хороший день, аби спробувати новий колір волосся.

10 квітня – ідеальний день для того, щоб приділити увагу живленню посічених кінчиків.



Коли варто стригти волосся у квітні 2025 / Фото Pexels

11 квітня – подаруйте собі оновлений вигляд, зробивши нову укладку в цей день.

12 квітня – хороший час для того, аби зайнятися зволоженням волосся.

13 квітня – найкращий час для того, аби покращити догляд за волоссям і приділити йому додаткову увагу. В цей день не варто радикально змінювати зачіску, краще обійтися мінімальним коригуванням стрижки.

14 квітня – це ідеальний день для того, щоб почати новий етап із оновленою стрижкою.

15 квітня – якщо ви хочете відчути себе по-новому, стрижка в цей день стане чудовим вибором.

16 квітня – цей день ідеальний для того, щоб зробити стрижку і повернутися до справ з новими силами.

17 квітня – якщо ви давно думали про зміну зачіски, цей день створений для цього.

18 квітня – ваше волосся відростатиме набагато швидше, якщо зробити стрижку у цей день.

19 квітня – спробуйте нову доглядову процедуру чи поекспериментуйте з засобами для волосся.

20 квітня – чудова нагода спробувати нову зачіску.

21 квітня – у цей день варто знайти час, аби зробити масаж шкіри голови, щоб прискорити ріст волосся.



Який місячний календар стрижок у квітні 2025 / Фото Pexels

22 квітня – гарний час для стрижки. Зроблена у цей день зачіска дасть вам поштовх до підкорення нових вершин.

23 квітня – в цей день варто робити фарбування та радикально змінювати імідж.

24 квітня – стрижка в цей день дозволить вам виглядати та відчувати себе на всі сто.

25 квітня – хороший день для стрижки, щоб волосся росло густішим і здоровішим.

26 квітня – приділіть час догляду за волоссям – зробіть маску з натуральних інгредієнтів.

27 квітня – зроблена у цей день стрижка позитивно вплине на стан вашого волосся.

28 квітня – в цей день краще утриматися від стрижок та фарбування.

29 квітня – стрижка в цей день допоможе вам відчути себе більш впевнено.

30 квітня – вдалий день для того, аби змінити зачіску.