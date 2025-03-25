Від фази Місяця також залежить наскільки вдалою буде стрижка і як добре носитиметься зачіска, пише 24 Канал.
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Астрологи визначили, в які дні будуть певні фази Місяця у квітні:
- Зростальний Місяць (1 – 12, 29 – 30 квітня).
- Повня (13 квітня).
- Спадний Місяць (14 – 27 квітня).
- Молодик (28 квітня).
Місячний календар на квітень 2025:
1 квітня – ідеальний час для того, аби оновити стрижку.
2 квітня – хороший день, щоб змінити зачіску і спробувати щось нове.
3 квітня – прекрасний час для візиту до перукаря і зміни іміджу.
4 квітня – хороший день для того, аби зробити доглядову процедуру.
5 квітня – день у який варто приділити додаткову увагу догляду за волоссям.
6 квітня – невдалий час для стрижки. В цей день варто приділити увагу саме догляду.
7 квітня – вдалий час для того, аби зайнятися волоссям. Зробіть хорошу живильну маску.
8 квітня – чудовий момент для того, щоб подбати про своє волосся.
9 квітня – хороший день, аби спробувати новий колір волосся.
10 квітня – ідеальний день для того, щоб приділити увагу живленню посічених кінчиків.
Коли варто стригти волосся у квітні 2025 / Фото Pexels
11 квітня – подаруйте собі оновлений вигляд, зробивши нову укладку в цей день.
12 квітня – хороший час для того, аби зайнятися зволоженням волосся.
13 квітня – найкращий час для того, аби покращити догляд за волоссям і приділити йому додаткову увагу. В цей день не варто радикально змінювати зачіску, краще обійтися мінімальним коригуванням стрижки.
14 квітня – це ідеальний день для того, щоб почати новий етап із оновленою стрижкою.
15 квітня – якщо ви хочете відчути себе по-новому, стрижка в цей день стане чудовим вибором.
16 квітня – цей день ідеальний для того, щоб зробити стрижку і повернутися до справ з новими силами.
17 квітня – якщо ви давно думали про зміну зачіски, цей день створений для цього.
18 квітня – ваше волосся відростатиме набагато швидше, якщо зробити стрижку у цей день.
19 квітня – спробуйте нову доглядову процедуру чи поекспериментуйте з засобами для волосся.
20 квітня – чудова нагода спробувати нову зачіску.
21 квітня – у цей день варто знайти час, аби зробити масаж шкіри голови, щоб прискорити ріст волосся.
Який місячний календар стрижок у квітні 2025 / Фото Pexels
22 квітня – гарний час для стрижки. Зроблена у цей день зачіска дасть вам поштовх до підкорення нових вершин.
23 квітня – в цей день варто робити фарбування та радикально змінювати імідж.
24 квітня – стрижка в цей день дозволить вам виглядати та відчувати себе на всі сто.
25 квітня – хороший день для стрижки, щоб волосся росло густішим і здоровішим.
26 квітня – приділіть час догляду за волоссям – зробіть маску з натуральних інгредієнтів.
27 квітня – зроблена у цей день стрижка позитивно вплине на стан вашого волосся.
28 квітня – в цей день краще утриматися від стрижок та фарбування.
29 квітня – стрижка в цей день допоможе вам відчути себе більш впевнено.
30 квітня – вдалий день для того, аби змінити зачіску.