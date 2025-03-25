От фазы Луны также зависит насколько удачной будет стрижка и как хорошо носится прическа, пишет 24 Канал.

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Астрологи определили, в какие дни будут определенные фазы Луны в апреле:

Растущая Луна (1 – 12, 29 – 30 апреля).

(1 – 12, 29 – 30 апреля). Полнолуние (13 апреля).

(13 апреля). Нисходящая Луна (14 – 27 апреля).

(14 – 27 апреля). Новолуние (28 апреля).

Лунный календарь на апрель 2025:

1 апреля – идеальное время для того, чтобы обновить стрижку.

2 апреля – хороший день, чтобы сменить прическу и попробовать что-то новое.

3 апреля – прекрасное время для визита к парикмахеру и смены имиджа.

4 апреля – хороший день для того, чтобы сделать уходовую процедуру.

5 апреля – день для того, чтобы уделить дополнительное внимание уходу за волосами.

6 апреля – неудачное время для стрижки. В этот день стоит уделить внимание именно уходу.

7 апреля – удачное время для того, чтобы заняться волосами. Сделайте хорошую питательную маску.

8 апреля – отличный момент для того, чтобы позаботиться о своих волосах.

9 апреля – хороший день, чтобы попробовать новый цвет волос.

10 апреля – идеальный день для того, чтобы уделить внимание питанию секущихся кончиков.



Когда стоит стричь волосы в апреле 2025 / Фото Pexels

11 апреля – подарите себе обновленный вид, сделав новую укладку в этот день.

12 апреля – хорошее время для того, чтобы заняться увлажнением волос.

13 апреля – лучшее время для того, чтобы улучшить уход за волосами и уделить им дополнительное внимание. В этот день не стоит радикально менять прическу, лучше обойтись минимальной корректировкой стрижки.

14 апреля – это идеальный день для того, чтобы начать новый этап с обновленной стрижкой.

15 апреля – если вы хотите почувствовать себя по-новому, стрижка в этот день станет отличным выбором.

16 апреля – этот день идеален для того, чтобы сделать стрижку и вернуться к делам с новыми силами.

17 апреля – если вы давно думали о смене прически, этот день создан для этого.

18 апреля – ваши волосы будут отрастать гораздо быстрее, если сделать стрижку в этот день.

19 апреля – попробуйте новую уходовую процедуру или поэкспериментируйте со средствами для волос.

20 апреля – прекрасная возможность попробовать новую прическу.

21 апреля – в этот день стоит найти время, чтобы сделать массаж кожи головы, дабы ускорить рост волос.



Какой лунный календарь стрижек в апреле 2025 / Фото Pexels

22 апреля – хорошее время для стрижки. Сделанная в этот день прическа даст вам толчок к покорению новых вершин.

23 апреля – в этот день стоит делать окрашивание и радикально менять имидж.

24 апреля – стрижка в этот день позволит вам выглядеть и чувствовать себя на все сто.

25 апреля – хороший день для стрижки, чтобы волосы росли гуще и здоровее.

26 апреля – уделите время уходу за волосами – сделайте маску из натуральных ингредиентов.

27 апреля – сделанная в этот день стрижка положительно повлияет на состояние ваших волос.

28 апреля – в этот день лучше воздержаться от стрижек и окрашивания.

29 апреля – стрижка в этот день поможет вам почувствовать себя более уверенно.

30 апреля – удачный день для того, чтобы изменить прическу.