Календар покупок на січень: коли найкраще купувати товари в перший місяць року

Більшість людей вже давно переконалися в тому, що існують сприятливі та несприятливі дні для покупок, які можна визначати за допомогою фаз Місяця. У січні ще тривають новорічні знижки на різні товари, тож в цей період можна вихопити речі за ще нижчою ціною, ніж в грудні.

Щоб придбані речі прослужили якомога довше та тішили своїх власників, варто здійснювати покупки у відповідні дати, пише 24 Канал.

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Фази Місяця справді мають помітний вплив на наше життя, тому треба ретельно стежити за днями, які є хорошими та поганими для покупок.

Календар покупок на січень 2025

Згідно з порадами астрологів, до місячного календаря покупок треба звертатися, щоб покупки довго прослужили та були вдалими. А от в несприятливі дні покупки краще відкласти, оскільки придбана річ скоро вийде з ладу, порветься та буде лежати вдома без використання.



Календар покупок на січень / Фото Pexels

Покупки треба здійснювати у певні дні. Це стосується не лише покупок для себе, але й рідних чи близьких. Зверніть увагу на фази Місяця у січні, щоб зрозуміти, коли варто щось купувати, а коли від витрати грошей краще відмовитися.

Спадний Місяць – 15 – 28 січня;

– 15 – 28 січня; Новий Місяць – 29 січня;

– 29 січня; Зростаючий Місяць – 1 – 13, 30 – 31 січня;\

– 1 – 13, 30 – 31 січня;\ Повня – 14 січня.

Згідно з фазами Місяця, покупки найкраще здійснювати в Зростаючий Місяць. Придбані товари принесуть хороші емоції та задоволення. Речі на подарунки дуже сподобаються від вас рідним та близьким. Купувати в Зростаючий Місяць можна будь-що – одяг, побутові прилади, косметику тощо.

Проявити обережність варто з настанням Повного Місяця. 14 січня не варто витрачати гроші на щось дороге, оскільки це буде намарна витрата коштів. Відкладіть в цей день будь-які покупки, бо про це згодом можна буде пожаліти.

Також треба бути обережними в Спадний Місяць, бо нас тягнутиме придбати речі, які насправді є непотрібними. Перенесіть покупки на інший день.