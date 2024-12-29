Чтобы приобретенные вещи прослужили как можно дольше и радовали своих владельцев, стоит совершать покупки в соответствующие даты, пишет 24 Канал.

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Фазы Луны действительно имеют заметное влияние на нашу жизнь, поэтому надо тщательно следить за днями, которые являются хорошими и плохими для покупок.

Календарь покупок на январь 2025 года

Согласно советам астрологов, к лунному календарю покупок надо обращаться, чтобы покупки долго прослужили и были удачными. А вот в неблагоприятные дни покупки лучше отложить, поскольку приобретенная вещь скоро выйдет из строя, порвется и будет лежать дома без использования.



Календарь покупок на январь / Фото Pexels

Покупки надо осуществлять в определенные дни. Это касается не только покупок для себя, но и родных или близких. Обратите внимание на фазы Луны в январе, чтобы понять, когда стоит что-то покупать, а когда от траты денег лучше отказаться.

Луна убывающая Луна – 15 – 28 января;

– 15 – 28 января; Новолуние – 29 января;

– 29 января; Растущая Луна – 1 – 13, 30 – 31 января;\

– 1 – 13, 30 – 31 января;\ Полнолуние – 14 января.

Согласно фазам Луны, покупки лучше всего совершать в Растущая Луна. Приобретенные товары принесут хорошие эмоции и удовольствие. Вещи на подарки очень понравятся от вас родным и близким. Покупать в Растущую Луну можно что угодно – одежду, бытовые приборы, косметику и тому подобное.

Проявить осторожность стоит с наступлением Полнолуния. 14 января не стоит тратить деньги на что-то дорогое, поскольку это будет напрасная трата средств. Отложите в этот день любые покупки, потому что об этом впоследствии можно будет пожалеть.

Также надо быть осторожными в убывающую Луну, потому что нас будет тянуть приобрести вещи, которые на самом деле являются ненужными. Перенесите покупки на другой день.