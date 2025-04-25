Будьте уважні: в які дні не варто ходити на шопінг у травні

Багато людей помічають, що фази Місяця мають безпосередній вплив на їхнє життя. Зокрема і на те, чи вдасться їм здійснити вдалий шопінг.

Астрологи підтверджують, що зв'язок між фазами Місяця і вдалими покупками існує. Саме тому варто звертати уваги на місячний календар, перш ніж придбати щось важливе, пише 24 Канал.

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Які фази Місяця вважають найсприятливішими для покупок

Вважається, що придбання у певні фази місяця будуть дуже вдалими. Речі, куплені у цей час, прослужать довго:

Зростаючий Місяць – 1 – 11 травня та 28 – 31 травня – найкращий період для здійснення покупок. Шопінг в ці дні гарантовано буде вдалим.

– 1 – 11 травня та 28 – 31 травня – найкращий період для здійснення покупок. Шопінг в ці дні гарантовано буде вдалим. Повня – 12 травня – непоганий час для невеликих та обдуманих покупок. А от великі придбання варто не робити у цей період, краще відкласти таку покупку на пізніше.



Місячний календар шопінгу на травень 2025 / Фото Pexels

Коли не варто купувати речі у травні 2025

Невдалими фазами Місяця для здійснення покупок астрологи вважають:

Спадний Місяць – 13 – 26 травня – в ці дні краще взагалі відмовитись від шопінгу. Є великий ризик здійснення імпульсивних та невдалих покупок.

– 13 – 26 травня – в ці дні краще взагалі відмовитись від шопінгу. Є великий ризик здійснення імпульсивних та невдалих покупок. Новий Місяць – 27 травня – покупки можуть бути невдалими та недовговічними.

Зверніть увагу! Місячних чи сонячних затемнень у травні очікувати не варто.