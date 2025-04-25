Астрологи подтверждают, что связь между фазами Луны и удачными покупками существует. Именно поэтому стоит обращать внимания на лунный календарь, прежде чем приобрести что-то важное, пишет 24 Канал.
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Какие фазы Луны считают самыми благоприятными для покупок
Считается, что приобретения в определенные фазы Луны будут очень удачными. Вещи, купленные в это время, прослужат долго:
- Растущая Луна – 1 – 11 мая и 28 – 31 мая – лучший период для совершения покупок. Шопинг в эти дни гарантированно будет удачным.
- Полнолуние – 12 мая – неплохое время для небольших и обдуманных покупок. А вот крупные приобретения стоит не делать в этот период, лучше отложить такую покупку на позже.
Лунный календарь шопинга на май 2025 / Фото Pexels
Когда не стоит покупать вещи в мае 2025 года
Неудачными фазами Луны для совершения покупок астрологи считают:
- Убывающую Луну – 13 – 26 мая – в эти дни лучше вообще отказаться от шопинга. Есть большой риск совершения импульсивных и неудачных покупок.
- Новолуние – 27 мая – покупки могут быть неудачными и недолговечными.
Обратите внимание! Лунных или солнечных затмений в мае ожидать не стоит.